В Барнауле иномарка врезалась в "Волгу" и вылетела на тротуар

В Барнауле на перекресте улиц 42-й Краснознаменной Бригады и Антона Петрова столкнулись иномарка и "Волга", сообщает паблик Barnaul22.

После удара Toyota вылетела на тротуар, а отечественный автомобиль протаранил металлическое ограждение. Подробности инцидента уточняются.

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Прочее В Барнауле столкнулись такси и междугородний автобус

Как ранее сообщал amic.ru, 13 августа в Барнауле произошло сразу два ДТП с участием такси. Утром рейсовый автобус Asia Granbird маршрута Маралиха – Барнаул врезался в автомобиль "Яндекс.Такси" Renault Logan. В результате столкновения пострадала 35-летняя пассажирка легковой машины, которой оказали медицинскую помощь на месте.

Позднее на пересечении улиц Малахова и Юрина столкнулись Toyota Opa с опознавательными знаками такси и кроссовер Nissan Murano. Первый от удара выбросило на трамвайные пути.