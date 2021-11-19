В Барнауле из-за коммунальной аварии затопило проезжую часть

Очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" рассказали о коммунальной аварии, из-за которой полностью затопило проезжую часть на одном из участков по улице Сиреневой.

"Классика на барнаульских улицах. При понижении температуры начинаются порывы", – написал автор сообщения.

В комментариях под постом пользователи отметили, что проблема станет острее, когда прорвавшаяся из-под земли вода застынет.

Представители барнаульского водоканала рассказали, что специалисты устранили повреждение, которое стало причиной потопа. Сейчас рабочие убирают воду с проезжей части.

Ранее сообщалось, что центр Барнаула остался без воды из-за коммунальной аварии.