В Барнауле могут вернуть некоторые "ковидные" ограничения

Заболеваемость в городе растет

6 октября 2020, 09:45, Илья Звягинцев

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел заседание штаба по профилактике распространения коронавируса, в ходе которого было предложено вернуть часть ограничений, которые действовали весной и летом. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

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Представитель Роспотребнадзора отметила, что заболеваемость в городе растет, как и по всей стране. В связи с этим необходимо строго соблюдать все правила, прописанные в указе губернатора региона, усилить обработку общественных мест и по возможности перевести 30-40% сотрудников на удаленный режим работы. 

Внештатный эпидемиолог Минздрава Алтайского края Ирина Переладова порекомендовала вернуться к профилактическим мероприятиям, которые проводились весной и летом. 

Вячеслав Франк поручил усилить контроль за соблюдением мер по профилактике распространения коронавируса. 

"Это касается соблюдения масочного режима в общественном транспорте, на предприятиях торговли и общественного питания, нарушителей нужно привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. В этой работе должны участвовать и средства массовой информации. Также считаю, что надо рассмотреть вопрос о временном ограничении проведения массовых спортивных и культурных мероприятий", – сказал он.

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