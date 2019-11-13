В Барнауле мужчина убил любовницу, спрятал тело под диван и пропил ее имущество

42-летний житель Усть-Калманского района обвиняется в убийстве жительницы Барнаула, сообщает Следком по Алтайскому краю.

По данным следствия, в октябре 2019 года мужчина приехал в Барнаул, познакомился с 54-летней местной жительницей и предложил ей сожительство. Новая знакомая согласилась, и пара стала проживать в коммунальной квартире.

В начале ноября между ними произошла ссора на почве ревности, в ходе которой мужчина задушил возлюбленную, а ее тело спрятал под диван. После этого он еще несколько дней находился в квартире и пропивал имущество убитой. Как только преступник понял, что может быть задержан, он уехал в деревню, где ранее проживал с законной женой.

В настоящее время готовится ходатайство о заключении его под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.