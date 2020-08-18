В Барнауле мужчины приносят в дома "подарки" и требуют деньги за доставку

Жители Барнаула в социальных сетях рассказывают о мужчинах, которые вспомнили старый вид мошенничества и теперь успешно пользуются им. Злоумышленники приходят к людям в дома, "дарят" им подарки, а затем требуют деньги за доставку.

"Данные молодые люди ходят по квартирам, домам и "дарят" китайские товары. Затем просят 10 000 якобы за доставку. Реальная цена всей продукции (массажер, белье, ножи, сковородка) гораздо меньше", - говорится в сообщении, опубликованном в паблике "Инцидент Барнаул".

По словам очевидцев, от действий мужчин пострадали уже несколько пенсионеров.

Судя по опубликованной видеозаписи, неравнодушные горожане отвели "дарителей" в полицию.