В Барнауле на ремонт объектов ЖКХ выделили 2,1 млрд рублей

Вячеслав Франк провёл выездное совещание по вопросам подготовки к отопительному сезону. В 2021 году на ремонт объектов коммунального хозяйства выделили 2,1 млрд рублей, сообщает пресс-служба мэрии.

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"Барнаульская теплосетевая компания" в рамках подготовки к отопительному сезону выполнит ремонт 117 объектов на общую сумму 1,3 млрд рублей. Работы уже ведутся на 52 объектах.

За это лето обновят 30 км трубопроводов, отремонтируют 25 центральных тепловых пунктов, проведут реконструкцию оборудования двух котельных и построят 14 км сетей для подключения 20 объектов.

Директор Барнаульской теплосетевой компании Александр Гросс рассказал, что в этом году ремонт теплосетей начался на 1,5 месяца раньше, чем обычно.

"Нам необходимо работать энергично, в будни и выходные дни. 15 сентября приступить к отопительному сезону. Наша главная задача – получить паспорт готовности к прохождению отопительного сезона. Барнаул на протяжении последних трёх лет его получает, думаю, что и этот год не будет исключением", – отметил Вячеслав Франк.