В Барнауле начинается второй сезон велнес-проекта "ВОСПАРИ"
Организаторы гарантируют похудение всего за два месяца при обязательном соблюдении всех условий проекта
Не за горами жаркое лето, сезон, к которому многие начинают готовиться заранее, приводя тело в порядок. Диеты, спорт, прочие способы сбросить лишний вес не всегда дают желаемый результат, а если он есть, то его очень сложно удерживать длительное время. Как быть? Выход есть!
Если вы твердо решили для себя измениться, распрощавшись с лишними килограммами, хотите перейти на здоровое питание и в итоге получить не только фигуру своей мечты, но и хорошее самочувствие, это предложение для вас.
Совсем скоро, 10 мая, в Барнауле стартует второй сезон велнес-проекта "ВОСПАРИ".
Для участниц это означает:
- 8 недель фитнес-тренировок, состоящих из интенсивной аэробной нагрузки, функционального тренинга, упражнений на статику;
- аппаратная коррекция фигуры в студии красоты "Авелия";
- тотальный контроль со стороны тренера и четкое соблюдение рекомендаций;
- программа питания на весь период проекта;
- фотофиксация "до" и "после" (не используется в рекламных целях без согласия участницы и необходима для того, чтобы увидеть полученные результаты), измерения на анализаторе, замеры объемов;
- фотосессии на протяжении всего проекта от профессионального фотографа;
- дополнительно в воскресенье – услуга тренера в тренажерном зале;
- программа домашних видеотренировок.
"По окончании 8 недель участница получает реальное снижение веса, гарантированные результаты при условии соблюдения всех рекомендаций, улучшение самочувствия, общение со специалистами и единомышленниками", – отмечают организаторы проекта.
Кроме того, в качестве дополнительного стимула по итогам проекта победительницу и финалисток ожидают подарочные сертификаты от партнеров, а также подарки и сюрпризы от организаторов.
Регистрация участниц по ссылке и по телефону 8-960-956-0367
Торопитесь! Количество мест ограничено!