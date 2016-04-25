В Барнауле начинается второй сезон велнес-проекта "ВОСПАРИ"

Не за горами жаркое лето, сезон, к которому многие начинают готовиться заранее, приводя тело в порядок. Диеты, спорт, прочие способы сбросить лишний вес не всегда дают желаемый результат, а если он есть, то его очень сложно удерживать длительное время. Как быть? Выход есть!

Если вы твердо решили для себя измениться, распрощавшись с лишними килограммами, хотите перейти на здоровое питание и в итоге получить не только фигуру своей мечты, но и хорошее самочувствие, это предложение для вас.

Совсем скоро, 10 мая, в Барнауле стартует второй сезон велнес-проекта "ВОСПАРИ".

Для участниц это означает:

- 8 недель фитнес-тренировок, состоящих из интенсивной аэробной нагрузки, функционального тренинга, упражнений на статику;

- аппаратная коррекция фигуры в студии красоты "Авелия";

- тотальный контроль со стороны тренера и четкое соблюдение рекомендаций;

- программа питания на весь период проекта;

- фотофиксация "до" и "после" (не используется в рекламных целях без согласия участницы и необходима для того, чтобы увидеть полученные результаты), измерения на анализаторе, замеры объемов;

- фотосессии на протяжении всего проекта от профессионального фотографа;

- дополнительно в воскресенье – услуга тренера в тренажерном зале;

- программа домашних видеотренировок.

"По окончании 8 недель участница получает реальное снижение веса, гарантированные результаты при условии соблюдения всех рекомендаций, улучшение самочувствия, общение со специалистами и единомышленниками", – отмечают организаторы проекта.

Кроме того, в качестве дополнительного стимула по итогам проекта победительницу и финалисток ожидают подарочные сертификаты от партнеров, а также подарки и сюрпризы от организаторов.

Регистрация участниц по ссылке и по телефону 8-960-956-0367

Торопитесь! Количество мест ограничено!