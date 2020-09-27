В Барнауле неделю ищут мужчину, пропавшего после дня рождения

29-летнего Сергея Каскина разыскивают в Барнауле. В последний раз его видели неделю назад – 20 сентября, сообщает региональное отделение поискового отряда "Лиза Алерт" на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Паблик "Инцидент Барнаул" уточняет, что в прошлое воскресенье мужчина отмечал день рождения. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы пропавшего: рост – 152 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. Был одет в синий спортивный костюм и белые сланцы.

Волонтеры просят всех, кто знает что-либо о местонахождении пропавшего, звонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112.