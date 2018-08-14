В Барнауле неудачей окончился аукцион на ремонт векового магазина за 47 млн

После реконструкции памятника архитектуры сюда планировали перебраться "Алтайские инженерные системы"

14 августа 2023, 23:01, ИА Амител

Фото: ap22.ru

Барнаульский дом с более чем 100-летней историей, расположенный по адресу: улица Пушкина, 48 (известен также как "Магазин Трубицина"), не будет отреставрирован в ближайшее время.

Неудачей закончился соответствующий аукцион, несмотря на наличие трех претендентов. Между тем заказчик – АКГУП "Алтайские инженерные системы" – был готов вложить в проблемный объект 47,728 млн рублей. Заявки на участие подали ООО "Век Строй", ООО "РСО Плюс" и ООО "Рост".

Двухэтажный дом на улице Пушкина возвели еще в 1909 году. Проект по реставрации объекта несколько лет назад подготовила "Сибспецпроектреставрация". Речь шла о том, чтобы приспособить здание под офис "Алтайских инженерных систем".

Тем не менее ни одна заявка, а точнее ряд дополнительных требований к фигурантам, не удовлетворил комиссию. Видимо, в ближайшие месяцы можно ожидать повторной попытки разыграть аукцион на реставрацию исторического здания. Кстати, на все работы исполнителю отводилось бы два года.

При этом планировалось, что восстановят не только фасад "Магазина Трубицина", но и некогда уничтоженные огнем ворота. В техническом задании говорилось о демонтажных и общестроительных работах, реставрации кирпичной кладки, налаживании водоснабжения, отопления, вентиляции и кондиционирования.

Вместе с тем "внешний вид объекта исторически сформирован и не может быть изменен, поскольку здание является объектом культурного наследия и фасады являются предметом охраны. Подобрана декоративная цветная штукатурка для отделки фасадов с возможностью подчеркнуть индивидуальные особенности здания, не нарушая предмета охраны", - указывалось в документе.

В настоящее время на Пушкина, 48, согласно данным справочника 2ГИС, располагается Алтайское региональное отделение Всероссийского общества глухих.