В Барнауле осудили хабаровчанина, который ударил по лицу сотрудника изолятора

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима

11 июня 2023, 01:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле осудили хабаровчанина, который во время пребывания в изоляторе напал на сотрудника полиции, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю.

В ноябре 2019 года житель Хабаровска отбывал наказание в следственном изоляторе временного содержания в Барнауле. Мужчина пожаловался на плохое самочувствие и его сопроводили в медицинский кабинет.

Однако при проведении медицинских манипуляций заключенный стал сопротивляться требованиям представителей власти и начал оскорблять сотрудников изолятора, впоследствии ударив по лицу одного из работников, причинив легкий вред здоровью.

В ходе следствия хабаровчанин признал вину в содеянном, а суд вынес ему наказание в виде 5 лет 3 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.