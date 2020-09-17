В Барнауле откроют движение по второй полосе объездной дороги

С 18 сентября водителям можно будет ездить по ней в сторону улицы Власихинской

17 сентября 2020, 14:43, Роман Кильмяшкин

В Барнауле возобновляют двухполосное движение по шоссе Ленточный бор, сообщает пресс-служба Минтранса Алтайского края.

Одну полосу на участке 4,5 км перекрывали в связи с расширением проезжей части до четырех полос. При этом полосу на выезд оставили открытой, а на въезд – закрыли.

С 18 сентября можно будет как въезжать в город, так и выезжать из него по объездной.

"На данный момент работы на указанном объекте, обновляемом в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", завершены примерно на 70%, выполнено уширение земляного полотна до четырех полос, устройство дорожной одежды также с учетом четырехполосного движения и ремонт водопропускных железобетонных труб, – уточнили в министерстве. – Дорожники уже приступили к монтажу освещения, укреплению обочин, устройству автобусных остановок с заездными карманами, позднее планируется установка барьерного ограждения".

Ранее amic.ru писал, что решение о расширении приняли в связи с большой нагрузкой на дорогу. Дополнительные полосы сократят время пребывания в пробках, а наличие карманов для общественного транспорта позволит экономить время при пропуске автобусов.

Для пешеходов планируют организовать тротуары и переходы. Кроме того, на трассе установят линии освещения, на всем реконструированном участке появятся новые дорожные знаки.

Движение по новой полосе откроют на шоссе Ленточный бор

Движение по новой полосе откроют на шоссе Ленточный бор

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