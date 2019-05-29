В Барнауле открыли консультационный пункт для семей с детьми
Специалисты готовы оказать дистанционную помощь или ответить на вопросы при личном обращении
29 мая 2019, 18:19, Роман Кильмяшкин
27 мая на базе комплексного пункта социального обслуживания населения Барнаула по адресу ул. Партизанская, 120 открылся консультационный центр для семей с детьми, сообщает Минсоцзащиты Алтайского края.
Там можно получить консультации специалистов по вопросам социального обслуживания семей с детьми, детей-инвалидов и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведут прием логопед и детский психолог.
Диспетчерский пункт оборудован компьютером с системой Skype, телефаксом и мобильной связью для дистанционного консультирования.
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