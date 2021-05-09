В Барнауле открыли выставку, посвящённую Победе в Великой Отечественной

В Нагорном парке Барнаула открылась фотовыставка, посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Прогуливаясь по Нагорному парку мы хотели, чтобы каждый житель или гость нашего города окунулся в историю Великой Победы", – отметила депутат гордумы Кристина Юстус, инициатор создания выставки.

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Фотовыставка разделена на два блока. Первый рассказывает о наградах времён войны, второй – о дивизиях, в которых воевали жители Барнаула и Алтайского края.

При этом выставку планируют ежегодно расширять, дополняя её рассекреченными архивными материалами.

Отмечается, что проект подготовили совместно с администрацией Барнаула, региональными отделениями "Единой России", ОНФ и волонтёрского штаба #МыВместе, а также Алтайским государственным музеем.