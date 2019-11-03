В Барнауле открылся сезон массового катания на коньках

Все желающие могут покататься на коньках на малом ледовом поле "Карандин-Арены". Расписание публикуется на сайте хоккейного клуба "Динамо".

Для детей до 12 лет и студентов входной билет стоит 150 рублей, а для взрослых – 250 рублей. Приходить можно как со своими коньками, так и взять их в прокат. Эта услуга обойдется посетителям в 100 рублей.

Для массового катания в спорткомплексе отведено специальное время. Связано это с тем, что загруженность льда для посетителей очень высока.

Еженедельное расписание можно увидеть на сайте. Дополнительная информация по телефону 25-36-83.