В Барнауле парень "подрался" с припаркованными автомобилями

Фото: vk.com/barneos22

В Барнауле неизвестный повредил автомобили. Об этом сообщили в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте".

Уточняется, что инцидент произошел на улице Кирсараевской в ночь на понедельник, 22 октября. "Неизвестный шёл по улице и пинал все попадавшиеся на его пути машины", — гласит текст сообщения.

Подчеркивается, что в результате у трех авто были разбиты стекла, остальные получили вмятины на дверях. Всего повреждены порядка семи автомобилей.

В сообщении сказано, что полиция уже занимается данным делом.

На опубликованных кадрах видно, что мужчина подходит к автомобилю, встает в стойку, бьет стекло руками, а затем пинает боковую дверцу. У автомобиля в этот момент срабатывает сигнализация, однако хулиган спокойно уходит.