В Барнауле перекрыли площадь Сахарова

Движение транспорта по проспекту Социалистическому в районе площади Сахарова перекрыли, сообщил корреспондент amic.ru.

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Вопрос дня День России. Что за праздник мы отмечаем 12 июня и как он появился

На месте дежурят сотрудники ГИБДД, которые не позволяют автолюбителям въезжать на площадь. Этим занимаются сразу несколько экипажей ДПС.

С чем связано перекрытие, пока неизвестно. О массовых мероприятиях в честь Дня России на одной из центральных праздничных площадок города не объявляли.

В связи с пандемией коронавируса барнаульцам предлагают отметить праздник в режиме онлайн. Например, можно отправить соседям анонимное поздравление, патриотично раскрасить окна, сочинить стихотворение или спеть гимн России. Подробнее об этом читайте в материале amic.ru.