В Барнауле почти на неделю закроют оживленный перекресток в спальном районе

С утра 11 августа до вечера 16 августа в Барнауле перекроют движение по улице Лазурной в районе пересечения с Власихинской, сообщает пресс-центр мэрии. Рабочие устранят просадку ливнеприемного колодца.

На время ремонта движение автобусных маршрутов № 18, 47 и 75 направят в объезд через улицу Шумакова.

Власти города приносят извинения за доставленные неудобства, просят автомобилистов заранее выбирать объездные маршруты и сохранять бдительность во время проезда ремонтируемого участка.

Как ранее сообщал amic.ru, с 13 по 31 августа в Барнауле перекроют движение по всей ширине малой проезжей части Павловского тракта в районе пересечения с улицей Сергея Ускова.