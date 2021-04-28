В Барнауле поймали заключённого, сбежавшего из туберкулёзной больницы

29-летний осуждённый сбежал из колонии-поселения при краевой туберкулёзной больницы № 12 (КТБ-12) в Барнауле 27 апреля, но на следующий день его задержали. Информацию об этом подтвердили amic.ru в УФСИН России по Алтайскому краю.

Мужчину признали виновным по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений" и приговорили к трём годам лишения свободы.

"Согласно ст. 129 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, в колониях-поселениях осуждённые к лишению свободы содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-поселения, – уточнили в ведомстве. – В часы подъёма до отбоя они пользуются правом свободного передвижения в пределах колонии-поселения, с разрешения администрации учреждения могут передвигаться без надзора вне колонии поселения, но в пределах муниципального образования, на территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением".

Осуждённый воспользовался правом свободного передвижения и сбежал. На плановой проверке его отсутствие обнаружили и организовали розыск. Долго скрываться у него не вышло.

Напомним, неделей ранее 25-летнего осуждённого по кличке Чистый поймали в Барнауле после побега с территории лечебно-исправительного учреждения. Мужчина пробыл на свободе около суток, после чего снова попался полиции.