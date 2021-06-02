В Барнауле предпринимательницу отправили под домашний арест по делу о ЧП с батутом
Женщину обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
В Барнауле суд отправил под домашний арест предпринимательницу, которую обвиняют по делу о травмировании детей на батуте. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
"В отношении индивидуального предпринимателя избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Женщина обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью", – рассказали в ведомстве.
Напомним, 30 мая в Барнауле возле одного из торговых центров батут взлетел в воздух. В результате две девочки трёх и четырёх лет получили тяжёлые травмы.
Следственные органы возбудили два уголовных дела по факту травмирования детей. Первое – по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", второе – по статье "Халатность".
2 июня сотрудники прокуратуры и МЧС провели плановый рейд по проверке батутов. Однако к приходу проверяющих все аттракционы оказались сдуты и сложены.