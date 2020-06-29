В Барнауле продают редкую "Волгу" за 1,5 млн рублей
Всего было выпущено 425 экземпляров автомобиля
29 июня 2020, 07:13, Роман Кильмяшкин
Барнаулец продает редкий экземпляр автомобиля ГАЗ-3111 "Волга". Объявление об этом размещено на сайте auto.ru.
"Продаётся уникальный автомобиль, 300 из 425 выпущенных экземпляров. Автомобиль прошёл капитальный реставрационный ремонт в 2020 году (по тех.части никаких нареканий - нет)", - гласит описание.
Владелец утверждает, что пробег машины 2001 года выпуска составляет 217 тысяч километров. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 136 л.с. Приобрести "Волгу" можно за 1,5 млн рублей. Автор объявления уточняет, что торг уместен.
Примечательно, что фотографии транспортного средства сделаны рядом со зданием правительства Алтайского края.
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