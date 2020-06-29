В Барнауле продают редкую "Волгу" за 1,5 млн рублей

Барнаулец продает редкий экземпляр автомобиля ГАЗ-3111 "Волга". Объявление об этом размещено на сайте auto.ru.

"Продаётся уникальный автомобиль, 300 из 425 выпущенных экземпляров. Автомобиль прошёл капитальный реставрационный ремонт в 2020 году (по тех.части никаких нареканий - нет)", - гласит описание.

Владелец утверждает, что пробег машины 2001 года выпуска составляет 217 тысяч километров. Автомобиль оснащен 2,5-литровым двигателем мощностью 136 л.с. Приобрести "Волгу" можно за 1,5 млн рублей. Автор объявления уточняет, что торг уместен.

Примечательно, что фотографии транспортного средства сделаны рядом со зданием правительства Алтайского края.