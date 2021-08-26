В Барнауле продлили отключение горячей воды

Специалисты СГК вынуждены продлить отключение горячей воды для восьми тысяч барнаульцев, проживающих в Октябрьском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 26 августа.

"Отключение вынуждено продлевается до 15:00 сегодняшнего дня. Объём ремонта на тепловой сети оказался больше, чем изначально планировали наши специалисты. Работа продолжается", – сказано в сообщении.

Напомним, первоначально планировалось, что подачу ресурса отключат с 09:00 до 21:00 25 августа. В это время специалисты должны были отремонтировать 20 метров теплосети и заменить задвижку на тепловой камере по ул. Петра Сухова.

Под ограничение попали 72 дома, пять детсадов, три больницы и три школы на ул. Петра Сухова, 1-й Западной, Эмилии Алексеевой, Чеглецова, Смирнова, 80-й Гвардейской Дивизии, Чудненко и 5-й Западной.