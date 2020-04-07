В Барнауле продолжают ремонтировать дороги холодным асфальтом

В Барнауле завершают аварийный ремонт дорожного покрытия на проспекте Строителей с помощью холодного асфальта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Барнаула.

Работы на Строителей должны завершиться на этой неделе. Работы идут ночью, чтобы не мешать транспорту.

Ранее ямы заделали на пр. Ленина, Змеиногорском тракте, на трамвайном переезде по ул. Малахова, на пересечении ул. Попова с Павловским трактом и ул. Лазурная с Власихинской.

Всего в Барнауле с начала сезона с помощью холодного асфальта отремонтировали почти 200 кв.м дорог. Работы с использованием горячего асфальта начнутся сразу после того, когда среднесуточная температура поднимется выше пяти градусов тепла.