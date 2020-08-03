В Барнауле прощаются с семьей Кременских, которая погибла на турбазе

В Барнаульском похоронном доме 3 августа проходит церемония прощания с семьей Кременских, которая трагически скончалась на турбазе "Глобус" в Алтайском крае. Проводить погибших в последний путь пришло около 300 человек, передает корреспондент amic.ru. Родственники решили не пускать внутрь прессу.

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Вопрос дня Смерть семьи Кременских на турбазе Алтая. Все, что известно на данный момент

Напомним, 31 июля сотрудники базы "Глобус" в одном из номеров обнаружили мертвыми семью своих постояльцев: мужа, жену и двоих детей-подростков 16-ти и 10-ти лет. Оказалось, что это семья 51-летнего начальника отдела по взаимодействию с муниципальными СМИ краевого управления по печати Иосифа Кременских.

По предварительным данным, люди погибли в результате отравления выхлопами от дизельного генератора. По подозрению задержан директор турбазы "Глобус" Виктор Королев. Обвинение ему пока не предъявили.