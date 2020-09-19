В Барнауле прошла выставка пожарной и ретротехники. Фоторепортаж
Посетителям позволили даже посидеть в кабинах некоторых экспонатов
19 сентября 2020, 15:39, Екатерина Смолихина
Одной из популярных площадок в День города стала выставка пожарной и ретротехники, которую организовало ГУ МЧС России по Алтайскому краю на площади Свободы.
Барнаульцам продемонстрировали возможности экспонатов и даже дали посидеть в кабинах некоторых из них.
Не меньшей популярностью пользовались и четвероногие спасатели, которые также приняли участие в выставке.
Одним из них стал пес Жора, который попал на пару снимков фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.
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