В Барнауле прошла выставка пожарной и ретротехники. Фоторепортаж

Одной из популярных площадок в День города стала выставка пожарной и ретротехники, которую организовало ГУ МЧС России по Алтайскому краю на площади Свободы.

Барнаульцам продемонстрировали возможности экспонатов и даже дали посидеть в кабинах некоторых из них.

Не меньшей популярностью пользовались и четвероногие спасатели, которые также приняли участие в выставке.

Одним из них стал пес Жора, который попал на пару снимков фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.