В Барнауле прошла выставка пожарной и ретротехники. Фоторепортаж

Посетителям позволили даже посидеть в кабинах некоторых экспонатов

19 сентября 2020, 15:39, Екатерина Смолихина

Одной из популярных площадок в День города стала выставка пожарной и ретротехники, которую организовало ГУ МЧС России по Алтайскому краю на площади Свободы.

Барнаульцам продемонстрировали возможности экспонатов и даже дали посидеть в кабинах некоторых из них.

Не меньшей популярностью пользовались и четвероногие спасатели, которые также приняли участие в выставке.

Одним из них стал пес Жора, который попал на пару снимков фотокорреспондента amic.ru Екатерины Смолихиной.

Виктор Томенко пообщался с барнаульцами на Дне города

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