В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков
Старты стали итогом летней подготовки молодых биатлонистов
Городские соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 11-14 лет прошли на барнаульском биатлонном комплексе 25 и 26 сентября 2021 года. В мероприятии приняли участие как опытные биатлонисты, которые занимаются этим видом спорта уже несколько лет, так и начинающие спортсмены.
Эти старты стали итогом летней подготовки молодых биатлонистов. Впереди зимний сезон и начало подготовки к Кубку Анны Богалий – SkImir.
Победителями и призёрами в своих группах стали:
Младшие девушки (11-12 лет)
- 1 место – Саватеева Мария;
- 2 место – Петракова Дарья;
- 3 место – Потапова Софья.
Младшие юноши (11-12 лет)
- 1 место – Токарев Макар;
- 2 место – Чупак Дмитрий;
- 3 место – Каврыжников Александр.
Юноши (13-14 лет)
- 1 место – Егоров Платон;
- 2 место – Немцев Владислав;
- 3 место – Долгов Марк.
Девушки (13-14 лет)
- 1 место – Лагно Диана;
- 2 место – Ануфриева Анастасия;
- 3 место – Булгакова Софья.
Соревнования организовала ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" при информационной поддержке ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".