В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков

Городские соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 11-14 лет прошли на барнаульском биатлонном комплексе 25 и 26 сентября 2021 года. В мероприятии приняли участие как опытные биатлонисты, которые занимаются этим видом спорта уже несколько лет, так и начинающие спортсмены.

Эти старты стали итогом летней подготовки молодых биатлонистов. Впереди зимний сезон и начало подготовки к Кубку Анны Богалий – SkImir.

Победителями и призёрами в своих группах стали:

Младшие девушки (11-12 лет)

1 место – Саватеева Мария;

2 место – Петракова Дарья;

3 место – Потапова Софья.

Младшие юноши (11-12 лет)

1 место – Токарев Макар;

2 место – Чупак Дмитрий;

3 место – Каврыжников Александр.

Юноши (13-14 лет)

1 место – Егоров Платон;

2 место – Немцев Владислав;

3 место – Долгов Марк.

Девушки (13-14 лет)

1 место – Лагно Диана;

2 место – Ануфриева Анастасия;

3 место – Булгакова Софья.

Соревнования организовала ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" при информационной поддержке ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".