В Барнауле прошли соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков

Старты стали итогом летней подготовки молодых биатлонистов

27 сентября 2021, 14:03, Коммерческий отдел

Городские соревнования по летнему биатлону среди детей и подростков 11-14 лет прошли на барнаульском биатлонном комплексе 25 и 26 сентября 2021 года. В мероприятии приняли участие как опытные биатлонисты, которые занимаются этим видом спорта уже несколько лет, так и начинающие спортсмены.

Эти старты стали итогом летней подготовки молодых биатлонистов. Впереди зимний сезон и начало подготовки к Кубку Анны Богалий – SkImir.

Победителями и призёрами в своих группах стали:

Младшие девушки (11-12 лет)

  • 1 место – Саватеева Мария;
  • 2 место – Петракова  Дарья; 
  • 3 место – Потапова Софья. 

Младшие юноши (11-12 лет) 

  • 1 место – Токарев Макар;
  • 2 место – Чупак Дмитрий;
  • 3 место – Каврыжников Александр.

Юноши (13-14 лет)

  • 1 место – Егоров Платон;
  • 2 место – Немцев Владислав;
  • 3 место – Долгов Марк.

Девушки (13-14 лет)

  • 1 место – Лагно Диана;
  • 2 место – Ануфриева Анастасия;
  • 3 место – Булгакова Софья.

Соревнования организовала ГСОО "Барнаульская федерация биатлона" при информационной поддержке ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".

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