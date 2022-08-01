В Барнауле прошло первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек

Первенство Алтайского края по летнему биатлону среди юношей и девушек прошло в Барнауле с 30 по 31 июля в биатлонном комплексе Училища олимпийского резерва. В соревнованиях приняли участие 90 юных биатлонистов из Барнаула, Заринска, Шипуновского, Бийского, Третьяковского, Алтайского и Ребрихинского районов, а также Республики Алтай.

Программа соревнований состояла из двух спринтерских гонок с двумя огневыми рубежами: у младших спортсменов было два стрелковых рубежа из положения лёжа, у старших — один из положения лёжа и один — из положения стоя.

Фото: организаторы мероприятия

Победители спринтерской гонки 30 июля

Юноши и девушки 2008-2009 года рождения:

— Андрей Кульгуськин (СШ Бийского района);

— Валерия Домичек (СШ Бийского района);

— Евгения Адыбасова (Республика Алтай);

— Евгений Беспаликов (Барнаульская федерация биатлона).

Победители спринтерской гонки 31 июля

Юноши и девушки 2010-2011 года рождения:

— Андрей Кульгуськин (СШ Бийского района);

— Екатерина Золотарева (СШ Бийского района);

— Алина Першина (Алтайская СШ);

— Евгений Беспаликов (Барнаульская федерация биатлона).

Организаторы соревнований выражают благодарность за информационную поддержку ОАО «Барнаульский пивоваренный завод».