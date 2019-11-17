В Барнауле разыскивают родителей девочки, сбитой на пешеходном переходе
Инцидент произошел на остановке "АЯС" на улице Антона Петрова, девочка жива
17 ноября 2019, 16:01
В Барнауле ищут родителей маленькой девочки, которую сбили на пешеходном переходе, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22". Видео опубликовано в Instagram go_barnaul.
По словам очевидцев, инцидент произошел на остановке "АЯС" на улице Антона Петрова. Девочка жива.
UPD 17:02 Как сообщила в соцсетях мама ребенка, с девочкой все хорошо. Она прошла обследование, есть небольшие ушибы и сотрясение.
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