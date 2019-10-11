В Барнауле разыскивают водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе

Госавтоинспекция Барнаула разыскивает водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло в пятницу, 11 октября, в 12:50 на Павловском тракте, в районе дома № 243.

"Предварительно установлено, что водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.

В результате происшествия ребенок получил травмы и доставлен в больницу.

Разыскивается автомобиль темного цвета в кузове седан. Предположительно, Toyota Sprinter Marino либо Toyota Carina ED. Из госномера известны цифры 664.

Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: 393-555, 391-090, 393-605, 393-548 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5.