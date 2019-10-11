В Барнауле разыскивают водителя, сбившего девочку на пешеходном переходе
Предположительно, водитель был на автомобиле Toyota Sprinter Marino либо Toyota Carina ED
Госавтоинспекция Барнаула разыскивает водителя, сбившего ребенка на пешеходном переходе. ДТП произошло в пятницу, 11 октября, в 12:50 на Павловском тракте, в районе дома № 243.
"Предварительно установлено, что водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода и допустил наезд на девочку 2009 года рождения, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", – рассказали в ведомстве.
В результате происшествия ребенок получил травмы и доставлен в больницу.
Разыскивается автомобиль темного цвета в кузове седан. Предположительно, Toyota Sprinter Marino либо Toyota Carina ED. Из госномера известны цифры 664.
Граждан, располагающих какой-либо информацией по данному происшествию, просят сообщить по телефонам: 393-555, 391-090, 393-605, 393-548 либо обратиться по адресу: г. Барнаул, ул. 10-я Западная, 5.