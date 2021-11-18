В Барнауле ребёнок пострадал от столкновения с автобусом на дороге без тротуара

Водитель уехал, не поинтересовавшись состоянием мальчика

18 ноября 2021, 08:55, Илья Звягинцев

Жительница Барнаула в социальных сетях рассказала о том, что её ребёнок пострадал на участке дороги без тротуара во Власихе. Пост появился в телеграм-канале "В курсе 22".

"Путь в школу проходит через дамбу, дорогу сделали, а тротуаров нет. В итоге детям приходится идти в школу по проезжей части", – рассказала женщина.

По её словам, ребёнок возвращался домой после учёбы и на этом участке его задел проезжающий мимо автобус. Мальчик упал в грязный снег и чудом не получил травмы. Запомнить номер автобуса школьник не успел.

"Водитель мог повести себя более человечно! Элементарно остановиться и посмотреть, нужна ли помощь, Слава Богу, что пострадала только одежда и нервная система ребёнка", – добавила горожанка.

Женщина отметила, что с приходом снегопадов небольшой участок, по которому ходят люди, и вовсе станет недоступен.

Ранее барнаулец обратил внимание, что на перекрёстке улиц Балтийская и Сиреневая не работает светофор. По словам мужчины, проблема актуальна уже не первый день.

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