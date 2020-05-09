В Барнауле реконструировали Аллею Победы и заменили памятный знак

8 мая в Барнауле завершили реконструкцию на Аллее Победы (ул. Георгия Исакова, 262). Строители заменили облицовочную плитку и обновили планшеты мемориального комплекса, сообщает пресс-служба мэрии.

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Прочее 75 лет Победе в Великой Отечественной войне. Онлайн-трансляция

Работы стартовали еще в прошлом году. На бюджетные средства уложили новый асфальт, поставили скамейки и фонари с тематической символикой.

Примечательно, что мемориал реконструировали ровно через 40 лет после его закладки. Стелу открыли 8 мая 1980 года. После этого там установили плиты с именами городов-героев, планшеты с изображением орденов и медалей Великой Отечественной войны, фонтан и тематические клумбы.

Еще одним подарком барнаульцам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне стала замена памятного знака, установленного Героями Советского Союза и Социалистического Труда, кавалерами орденов Славы трех степеней и ветеранами труда Алтая на площади Мира. Его заложили 35 лет назад.