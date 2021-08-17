В Барнауле состоится день открытых дверей в СГК-классах Фонда Андрея Мельниченко

Барнаульские восьмиклассники, желающие стать учащимися СГК-классов Фонда Андрея Мельниченко, смогут получить качественное образование с естественно-математическим уклоном и ранней профессиональной ориентацией.

Так, у ребят появится возможность изучать профильные предметы — физику и математику в увеличенном объёме часов, а также качественно подготовиться к сдаче ОГЭ, заниматься в оборудованных современных лабораториях Центра детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" и Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова, работать над технологическими проектами, участвовать в профориентационных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, а также получать стипендию за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве.

На дне открытых дверей учителя школы № 53 и представители Сибирской генерирующей компании расскажут школьникам и их родителям об учебной программе, организационных особенностях образовательного процесса и перспективах обучения будущих воспитанников классов. Ведь после завершения учебы перед ребятами откроется масса возможностей для профессионального развития: они смогут поступить в вуз на востребованные для СГК специальности, проходить стажировки и практики под руководством опытных наставников на современных предприятиях, претендовать на именную стипендию и после освоения профессии получить свою первую работу в одной из ведущих российских компаний.

Мероприятие состоится 18 августа 2021 года в 18:30 в актовом зале МБОУ "СОШ № 53 с углубленным изучением отдельных предметов" по адресу: г. Барнаул, пр. Космонавтов, 23.

Дополнительную информацию по вопросам поступления на обучение в СГК-класс Фонда Андрея Мельниченко можно получить по телефонам: 8 (3852) 56-79-40, 8 (3852) 567945 (Маслова Елена Александровна, заместитель директора по научно-методической работе).

Справка:

Благотворительный фонд Андрея Мельниченко – частный фонд инфраструктурных образовательных проектов в сфере естественных наук. Его миссия состоит в создании среды для развития талантов в российских регионах.



В 2017-2019 гг. в рамках ключевой для Фонда "Программы поддержки одаренных школьников в регионах присутствия компаний ЕВРОХИМ, СУЭК и СГК" были открыты 9 центров детского научного и инженерно-технического творчества в Барнауле, Бийске, Кемерово, Киселевске, Ленинске-Кузнецком, Невинномысске, Новомосковске и Рубцовске. В них более 3000 школьников 5-11 классов углубленно изучают дисциплины естественнонаучного цикла.



Для этого Фондом Андрея Мельниченко создаются все необходимые условия: оборудуются учебные классы и лаборатории, приглашаются лучшие преподаватели из школ и вузов регионов, занятия для всех учащихся бесплатны.



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