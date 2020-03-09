В Барнауле столкнулись два автомобиля

ДТП произошло на проспекте Калинина

9 марта 2020, 18:49, Никита Черников

Два автомобиля столкнулись в Барнауле в понедельник, 9 марта. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Уточняется, что авария с участием Нивы и Toyota Corona Exiv произошла в районе пересечения проспекта Калинина и улицы Кулагина. О пострадавших информации не поступало.

На опубликованных фотографиях с места происшествия видно, что иномарка получила серьезные повреждения передней части. Нива же при этом отделалась лишь незначительными вмятинами.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

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