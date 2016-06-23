В Барнауле уже неделю ищут пенсионера, который ушел из больницы
Последний раз пожилого мужчину, который является жителем Новоалтайска, видели в Барнауле 16 июня 2016 года
23 июня 2016, 13:41
Фото: bobr.by
66-летний пенсионер Леонид Отводников пропал в Барнауле неделю назад. Об этом сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт – Алтайский край".
Известно, что пропавшим является житель Новоалтайска. Мужчина ушел из больницы в городе Барнауле 16 июня 2016 года.
У Отводникова худощавое телосложение, серые глаза и короткие русые волосы. Рост пенсионера составляет 170 см.
Мужчина был одет в футболу, синее спортивное трико и черные спортивные туфли.
Подчеркивается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
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