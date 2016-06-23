В Барнауле уже неделю ищут пенсионера, который ушел из больницы

Фото: bobr.by

66-летний пенсионер Леонид Отводников пропал в Барнауле неделю назад. Об этом сообщают в группе поискового отряда "Лиза Алерт – Алтайский край".

Известно, что пропавшим является житель Новоалтайска. Мужчина ушел из больницы в городе Барнауле 16 июня 2016 года.

У Отводникова худощавое телосложение, серые глаза и короткие русые волосы. Рост пенсионера составляет 170 см.

Мужчина был одет в футболу, синее спортивное трико и черные спортивные туфли.

Подчеркивается, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи.