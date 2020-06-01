В Барнауле вновь отключат горячую воду

В этом году испытания теплосетей проводят на месяц позже, чем обычно

1 июня 2020, 13:20, Илья Звягинцев

СГК продолжает испытания теплосетей, для которых требуется отключение горячей воды. В Барнауле компания эксплуатирует 34 таких объекта.

В связи с проведением испытаний и ремонтных работ после них, под временное отключение горячей воды попадают:

  • 1-15 июня включительно – 45 многоквартирных и 51 частный дом, два детских сада, две школы, 11 административных и нежилых зданий по улицам Интернациональной, Гоголя и других, а также микрорайон Затон и пос. Центральный.

  • 29 июня – 13 июля включительно – восемь многоквартирных и три частных дома, два детских сада, школа и четыре административных здания по Павловскому тракту, улицам Никитина, Гоголя, Партизанской и другим. 

Согласно графику, продолжаются работы на ранее заявленных участках, также требующие отключения ресурса:

  • 18 мая – 1 июня включительно – в 11 многоквартирных и шести частных домах, школе, медицинском учреждении и нежилом зданим по улицам Короленко, Гоголя, М. Горького, Л. Толстого, Чехова и Пушкина.

  • 19 мая – 2 июня включительно – в шести многоквартирных домах, детском саде и двух общежитиях по Змеиногорскому тракту.

  • 20 мая – 3 июня включительно – в 10 многоквартирных и двух частных домах, детском саду и нежилом здании по улицам Строительная и Пролетарская поселка Власиха.

  • 21 мая – 4 июня включительно – в девяти многоквартирных и трех частных домах в пос. Лесной.

Полный список адресов можно посмотреть на карте.

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