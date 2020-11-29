В Барнауле водитель автобуса нашел в салоне утерянный телефон и продал его

Водитель барнаульского автобуса нашел в салоне телефон и продал неизвестным, сообщает пресс-служба краевого ГУ МВД.

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К правоохранителям обратилась 47-летняя горожанка. Она рассказала, что потеряла смартфон в маршрутном автобусе по пути домой. Сумму ущерба она оценила в 16 тысяч рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские задержали 53-летнего мужчину, который работает водителем на этом маршруте. Он признался, что нашел телефон в салоне, поменял SIM-карту и продал устройство неизвестным.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Ущерб мужчина пообещал полностью возместить.