В Барнауле водитель джипа сбил мужчину и скрылся

ГИБДД Барнаула ищет очевидцев наезда автомобиля на мужчину, произошедшего в среду, 16 октября, около 6:50 на улице Малахова неподалеку от здания № 116.

Как сообщили amic.ru в отделении пропаганды БДД, светлый джип иностранного производства двигался со стороны улицы Сухэ-Батора в направлении Павловского тракта. Водитель с места происшествия скрылся.

В настоящее время полицейские восстанавливают картину случившегося и проводят разыскные мероприятия.

Госавтоинспекция краевой столицы обращается ко всем неравнодушным гражданам, которые стали свидетелями ДТП или располагают какой-либо информацией о разыскиваемом, с просьбой позвонить по тел.: 8 (3852) 39-36-05, 39-35-48 либо 02.