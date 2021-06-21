В Барнауле водитель "Нивы" умер за рулём и протаранил Lexus

В Барнауле водитель "Нивы" скончался, не успев остановить транспортное средство, в результате чего автомобиль выехал на встречную полосу и протаранил Lexus. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "В курсе 22".

На место происшествия прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи констатировали смерть. Предположительно, у автолюбителя случился сердечный приступ. Точную причину смерти установят судмедэксперты.

О погибшем известно, что ему 70 лет. По словам барнаульцев, сначала "Нива" зацепила один автомобиль и только потом выехала на встречную полосу, по которой двигался Lexus.