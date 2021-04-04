В Барнауле живут самые суеверные водители

"РГС Банк" провёл исследование, в рамках которого выяснилось, что 23% автолюбителей страны верят в приметы. В опросе приняли участие 3000 жителей России, сообщает сайт car.ru. Одними из самых суеверных водителей оказались жители Барнаула – 28%, чуть больше верящих в приметы нашли в Челябинске – 29% опрошенных.

Самая популярная примета среди автомобилистов – "помыть машину – к дождю" (34%). На втором месте – "птичий помёт на кузове – к деньгам" (28%). Тройку лидеров среди примет замыкает "купить машину у богатого продавца – к успеху" (24%). Ещё 12% водителей думают, что если будут ругать транспорт, то тот в итоге сломается.

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Меньше всего верят в приметы автолюбители из Ростова (14% опрошенных).

Банковские эксперты допустили, что в действительности многие якобы неверующие водители просто не хотят признаваться в этом. Тем более что сейчас мало автомобилистов, у которых нет своих примет на счёт личного транспорта. Большая их часть связана с расходами и деньгами.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь в Барнауле произошло два серьёзных ДТП, о пострадавших ничего неизвестно.