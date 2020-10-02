В барнаульском парке "Изумрудный" начали высаживать деревья. Об этом рассказывает управляющий территорией Владислав Вакаев на своей странице в Facebook.

30 сентября в "Изумрудном" высадили 40 лип, а на следующей неделе планируют посадить маньчжурские орехи, яблони и рябины.

Также сейчас в парке строят дорожки, расчищают и планируют территорию, ведется высадка кустарников. Как отметил Вакаев, все "грязные" работы закончатся в течение октября, после чего парк подготовят к зиме.

Напомним, что до окончания работ по первому этапу благоустройства "Изумрудного" остается около месяца. В этом году здесь появятся велосипедная и пешеходная дорожки и новое освещение, а из краевого бюджета выделены средства на высадку 400 деревьев.