В барнаульском посёлке Авиатор отремонтируют дорогу

В барнаульском посёлке Авиатор дорожники приступили к капремонту дороги по улице Авиаторов. Работы пройдут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", сообщили в мэрии.

"Дорогу по улице Авиаторов капитально отремонтируют в границах улиц Декоративной и 2-й Малиновой <…> Участок является частью автобусных маршрутов, проходящих через пригородные посёлки Спутник и Авиатор", – говорится в сообщении.

В рамках работ специалисты "Автодорстроя" выполнят асфальтирование, укрепят обочины, установят бортовые камни, отремонтируют тротуар и примыкания и так далее. Общая площадь капремонта – 2,1 тыс. м².

Водителей призвали по возможности заранее планировать пути объезда.