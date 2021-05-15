В барнаульской школе пройдёт открытый урок биатлона

17 мая 2021 года в рамках федерального проекта "Биатлон в школы, биатлон в ГТО" при поддержке Фонда социальных проектов Александра Локтева и Барнаульской федерации биатлона в средней школе № 78 пройдёт открытый урок биатлона, для учащихся пятых классов. Начало в 12:00. Адрес: г. Барнаул, ул. Коммунаров, 100. Мероприятие проходит при информационной поддержке Барнаульского пивоваренного завода.

Напомним, что в рамках проекта "Биатлон в школы – биатлон в ГТО" барнаульская гимназия № 134 получила два комплекта стрелкового оборудования. Его на личные средства приобрёл для региона вице-президент Союза биатлонистов страны Алексей Нуждов. Это 10 винтовок БИ-1 и 20 мишенных установок для стрельбы из пневматического оружия.