В Бийске автолюбительница сбила двух девочек на пешеходном переходе

Две девочки серьёзно пострадали в Бийске в результате наезда иномарки, сообщает "Инцидент Барнаул" в социальной сети "ВКонтакте".

"Как сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю, предварительно установлено, что около 09:35 на улице Мерлина, в районе дома № 2, водитель – женщина 1996 года рождения, управляя автомобилем Nissan Bluebird, допустила наезд на двух пешеходов – девочек 2007 года рождения", – уточнили в паблике.

Школьницам оказали медицинскую помощь. Потребовалась госпитализация. Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Напомним, с января по июль 2021 года в Алтайском крае произошло 82 ДТП с участием несовершеннолетних пассажиров. В результате травмы получили 98 детей, пятеро погибли.