В Бийске четырехлетний мальчик выпал из окна многоэтажки

В Бийске из окна второго этажа многоэтажного дома выпал ребенок, сообщает "Бийский рабочий".

По информации издания, накануне вечером четырехлетний мальчик залез на подоконник и навалился на антимоскитную сетку, которая не выдержала веса малыша и сломалась. В результате падения ребенок остался жив и с незначительными травмами был госпитализирован.

Аналогичная история недавно произошла в Барнауле. Как ранее сообщил amic.ru, 1 августа из окна пятого этажа выпала шестилетняя девочка. Ребенок получил травмы различной степени тяжести и находится в больнице. Отмечалось, что в момент падения малышки все члены семьи находились дома, в соседней комнате.