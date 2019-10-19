В Бийске дерево под тяжестью мокрого снега рухнуло на припаркованный автомобиль

Обошлось без серьезных повреждений

19 октября 2019, 22:13, Илья Звягинцев

Из-за мокрого снега, который на протяжении всего дня идет в Бийске, на припаркованный автомобиль упало дерево. 

Ствол дерева обогнул стоящую на парковке "Ладу", но ветки задели крышу автомобиля, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".

Водителю посоветовали обращаться в УК или ТСЖ, чтобы компенсировать ущерб. Некоторые комментаторы в социальных сетях отметили, что это не первый подобный случай, и посоветовали водителям не ставить машины под деревьями.

Из-за снегопада и плюсовой температуры деревья в Бийске прогибаются под мокрым снегом. Кроме того, некоторые участки дорог в городе оказались подтоплены. Особенно много воды на проезжей части по улице Социалистической.

Что делать, если на машину упало дерево?

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