В Бийске дерево под тяжестью мокрого снега рухнуло на припаркованный автомобиль

Из-за мокрого снега, который на протяжении всего дня идет в Бийске, на припаркованный автомобиль упало дерево.

Ствол дерева обогнул стоящую на парковке "Ладу", но ветки задели крышу автомобиля, сообщили очевидцы в паблике "Инцидент Бийск".

Водителю посоветовали обращаться в УК или ТСЖ, чтобы компенсировать ущерб. Некоторые комментаторы в социальных сетях отметили, что это не первый подобный случай, и посоветовали водителям не ставить машины под деревьями.

Из-за снегопада и плюсовой температуры деревья в Бийске прогибаются под мокрым снегом. Кроме того, некоторые участки дорог в городе оказались подтоплены. Особенно много воды на проезжей части по улице Социалистической.