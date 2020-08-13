В Бийске ищут инвестора для ремонта "детской площадки Натальи Водяновой"

Детская площадка, которую Бийску подарила Наталья Водянова, мэрия города захотела отдать инвестору для ремонта. Об это сообщает "Банкфакс".

При этом жители города негодуют, потому что площадка до сих пор не отремонтирована. Люди жалуются во все инстанции, в том числе и в фонд Натальи Водяновой.

"При приемке объекта на баланс города глава Александр Студеникин публично заявил и уверил, в том числе депутатов Думы Бийска, что к летнему периоду 2020 года игровые конструкции отремонтируют, а объект будет охраняться. Мы, жители Бийска, видим, что сразу же после заявления Студеникин снял охрану с объекта, что привело еще к большему ухудшению состояния игровой площадки, так как конструкции постоянно ломают неизвестные лица", – пишут люди.

Восстановление детской площадки в городской администрации оценили в семь миллионов рублей. Из бюджета деньги на эти цели не выделялись.