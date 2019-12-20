В Бийске осудят женщину, из-за которой трамвай переехал косильщика

В Бийске завершено уголовное дело в отношении 49-летней женщины – водителя трамвая, сообщает СУ СКР по Алтайскому краю. Она должна была помогать коллеге вести состав задним ходом, предупреждая об опасности. Обвиняемая не передала, что на путях работает косильщик травы.

По данным следствия, в июле 2019 года два водителя трамвая получили указание перегнать два вагона в депо задним ходом. Одна из женщин-водителей управляла техникой. Вторая, не убедившись в безопасности, подала сигнал о том, что можно ехать. Трамвайный вагон наехал на уборщика территории, который косил траву в зоне маневровых работ. 55-летний потерпевший получил серьезные телесные повреждения, от которых скончался на месте.

Водитель трамвая вину не признавала, но следствие доказало причинно-следственную связь между действиями обвиняемой и смертью потерпевшего.