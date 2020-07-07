В Бийске полицейские накрыли цех по производству "паленки"

Правоохранительные органы в Бийске накрыли цех по производству поддельного алкоголя. Полицейские изъяли почти четыре тысячи бутылок самопала, рассказало "Бийское телевидение".

Мужчина, который отвечал за нелегальное производство, пояснил, что всю продукцию он сделал сам путем разбавления спирта. Предполагается, что рынок сбыта опасного алкоголя не заканчивался Бийском.

Правоохранители провели обыски в гаражах, где хранилась продукция, а также посетили остальных членов преступной группировки. Помимо готовой продукции, они изъяли 230 литров спирта, акцизные марки и этикетки, блокноты с записями, деньги, телефоны и компьютер.