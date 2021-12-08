"В боевой готовности". Врач рассказал о жертвах гололёда в Барнауле и как избежать падений

490 человек обратились в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи с различными травмами с началом "гололёдного" сезона. Об этом amic.ru сообщили в лечебном учреждении. Первые случаи обращения граждан, получивших травмы на скользких дорогах, в больнице стали фиксировать с 8 ноября 2021 года. Только за неделю с 8 по 11 ноября было травмировано 48 человек. Сейчас число пациентов приближается к пятистам.

Только сегодня, 8 декабря, утром в больницу поступили два пациента с травмами, сообщили в медучреждении.

Врачи отмечают, что понимали, что заморозки после оттепели спровоцируют рост пострадавших от гололёда и готовились к приёму большого числа пациентов.

"Мы сейчас в полной "боевой готовности", потому что вчера ещё было 0 градусов на улице, а сегодня уже морозец, вскоре обещают до -30. Так что отделение настроено на приём, проведена максимальная выписка. Уже за первый день похолодания поступило два травмированных пациента", – сообщил заведующий первым травматологическим отделением больницы скорой медицинской помощи Сергей Кузнецов.

Где опаснее

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Вопрос дня Как правильно ходить по улицам в гололед и выжить?

Врач отметил, что, как правило, больше всего травм люди получают в междворовых проездах – таких пациентов в больнице 270 человек. Во дворах поскользнулись 202 человека, а на дорогах пострадали 18. В среднем с ноября число пациентов выросло на 25%.

По словам Кузнецова, такой рост носит сезонный характер. Пик приходится на осень, но и весной пострадавших тоже много. Кузнецов объясняет это тем, что за лето люди отвыкают от скользких дорог и проявляют меньше осторожности. Весной же из-за температурных перепадов дороги и тропки становятся ещё более коварными. А вот зимой люди привыкают к погодным условиям, и аккуратнее ведут себя на улице.

О травмах

Чаще всего пациенты обращаются к травматологам с переломами ног и рук. Встречаются и черепно-мозговые травмы. Беда пожилых – перелом шейки бедра.

"Кость уже не того качества, что в молодости, и при падении ломается шейка бедренной кости и это ведёт к очень большим проблемам, особенно у пожилых людей", – сообщил Кузнецов.

При этом врач отмечает, что из-за коронавирусных ограничений пенсионеры стали реже выходить из дома, поэтому сейчас среди пациентов больше трудоспособного населения.

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Как защититься

Чтобы избежать травм из-за гололёда врач советует отказаться от обуви на каблуках, а по утрам стараться делать зарядку, чтобы "разбудить" мышцы, а заодно и естественные защитные возможности организма и его реакции. Во время прогулки или пробежки по улице стараться не держать руки в карманах (можно упасть на локоть и стать инвалидом) и "забыть" о телефонах (иначе можно не заметить скользкий участок).

Напомним, погода будет неустойчивой ещё как минимум неделю. 9 и 10 декабря сохранятся морозы до -24 градусов, в ночь на 11 декабря ожидается "потепление" – столбики термометров опустятся до 9-10 градусов. В выходные выпадет снег и станет теплее ещё на 5 градусов.