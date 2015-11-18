"В бюджете края на 2016 год не изменятся три цифры" – Ирина Солнцева

Бюджет Алтайского края примут в первом чтении на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания 25 ноября 2015 года. Уже понятно, что глобальных изменений в главном финансовом документе края не предвидится. Возможно расходы на некоторые сферы, например образование и здравоохранение, сократятся примерно на 1%. Сейчас комитеты подают свои поправки в бюджет. И некоторые из них будут приняты. Заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Ирина Солнцева рассказала ИА "Амител" о приоритетных направлениях и кто, а главное – почему оказался в группе риска.

"Уже точно известно, что в бюджете не изменятся три цифры: доходы, расходы, дефицит. В приоритетных направлениях остается социальная поддержка населения. Сохраняются льготы, но пока что не идет речь об индексации. Также особое внимание уделяется сельскому хозяйству и помощи муниципалитетам", - пояснила ИА "Амител" Ирина Солнцева.





Предметно говорить о цифрах пока нет возможности. Сколько денег заложено в ту или иную сферу – станет понятно после принятия бюджета во втором чтении. Сейчас еще есть возможность подать свои предложения. "Всегда какие-то поправки учитываются", – уточнила Солнцева.

Критерии нуждаемости

Неизвестно, что будет с льготниками. В настоящее время в Госдуме идет работа над законопроектом о применении принципов адресности и нуждаемости при предоставлении региональных мер социальной поддержки.

Цель документа простая – сделать меры поддержки адресными, то есть оказывать помощь только тем, кто в ней нуждается. Есть предложения, что критерий нуждаемости должен быть не ниже 2,5 прожиточного минимума.

"Нельзя ставить жесткие рамки. Идет разговор о работающих пенсионерах. Но извините, если человек пенсию получает пять тысяч и за работу получает пять тысяч, а мы с нее еще льготы снимем? Здесь должна остаться адресность. Люди должны сами смотреть, что им лучше и как выгоднее", - уверена Ирина Солнцева.

По заявлениям экспертов, почти половина людей, которые получают социальные доплаты, не относятся к категории нуждающихся. А сэкономленные в результате этих мер деньги должны пойти на помощь тем, кому они необходимы.

С одной стороны, если этот документ примут, то у регионов появится дополнительный ресурс для помощи. С другой, скорее всего, будут и пострадавшие. Как новый законопроект отразится на бюджете Алтайского края – должны обсудить на общественных слушаниях, которые пройдут в Барнауле в пятницу, 20 ноября.

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