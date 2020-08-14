В центре Барнаула на пяти оживленных перекрестках отключат светофоры
Один из них уже не работает, еще четыре отключат после обеда
14 августа 2020, 10:54, Никита Бородкин
В Барнауле 14 августа на нескольких улицах города отключат светофоры, сообщает пресс-центр мэрии.
Отключение регулирующих устройств связано с плановым ремонтом. Барнаульская сетевая компания обесточит светофоры на следующих участках:
- С 10 до 16 часов – на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Молодежной;
- С 15 до 17 часов – на перекрестках Ленина с Гоголя, Ленина с Никитина, Социалистического с Никитина и Красноармейского с Никитина.
Городские власти просят участников дорожного движения сохранять бдительность при проезде указанных участков и соблюдать требования дорожных знаков при переезде улиц.
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